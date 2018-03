Fameuze ontwerper Brunel heeft eindelijk zijn eigen museum in Bristol

Na vier decennia tussen de pinguïns op een strand van de Falklands bij Argentinië te hebben gelegen, werd de SS Great Britain in 1970 naar zijn geboorteplek Bristol gesleept. Het legendarische stoomschip, bij de tewaterlating in 1843 het grootste ter wereld, wordt herenigd met zijn maker. Naast het 98 meter lange museumschip is vanaf vandaag Being Brunel te zien, een permanente expositie over Isambard Kingdom Brunel (1806 - 1859), de Britse ontwerper van tunnels en bruggen, schepen en spoorwegen.



Hoewel hij in Portsmouth was geboren (net als die andere grote Victoriaan Charles Dickens) en woonde in het Londense Marylebone, kan Bristol met recht Brunels stad worden genoemd.