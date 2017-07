Een nieuw museum in de stad waar Beethoven misschien wel werd geboren

Werd Ludwig van Beethoven geboren in Zutphen? Klinkt vreemd, maar hou die gedachte even vast. De vraag wordt opgeworpen in het nieuwe Geelvinck Muziek Museum in Zutphen, dat eind juni openging. Tientallen historische piano's vonden er een onderkomen. Op de eerste verdieping is een kleine expositie gewijd aan Beethoven (1770-1827). Nu eens niet in de vorm van een levensloop, het is een overzicht van elpeehoezen.