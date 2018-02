Diverse grote namen uit de kunstwereld zien Beatrix Ruf graag terugkeren bij Stedelijk

Bijverdiensten

Naar het opstappen van Beatrix Ruf en het functioneren van de raad van toezicht van het Stedelijk lopen nog steeds twee onderzoeken, die op zijn vroegst in april klaar zijn.



De Duitse hield de eer aan zichzelf na berichten in NRC Handelsblad dat ze grof heeft bijverdiend met een eigen bv die ze had verzwegen. Zij ontkende deze aantijgingen later in een interview met The New York Times. Volgens haar kwamen de extra inkomsten uit bijbanen voor haar directeurschap in Amsterdam en uit nevenfuncties die ze wel degelijk bij de raad van toezicht had gemeld.



Ook de gemeente Amsterdam is nog bezig met een onderzoek. Dat gaat over de verhouding tussen het museum en de stad, die subsidiegever is en eigenaar van een groot deel van de collectie. Pas na de afronding van alle onderzoeken wordt er naar een nieuwe directeur gezocht. Jan Willem Sieburgh is sinds oktober de interim-directeur van het Stedelijk.