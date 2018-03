Dit zijn de nominaties voor het Beste Gebouw van het Jaar

De categorie 'Stimulerende omgevingen' wordt vertegenwoordigd door het Gelders Huis in Arnhem en paviljoen Circl op de Amsterdamse Zuidas. Onder de noemer 'Leefbaarheid en sociale cohesie' nemen de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, het sociale woningbouwcomplex Space-S in Eindhoven en Multifunctioneel Centrum Doelum in Renkum het op tegen elkaar. In de categorie 'Particuliere woonbeleving' is het Superlofts Blok Y in Utrecht genomineerd.



De jury, onder voorzitterschap van Louise Vet (directeur van het Nederlandse Instituut voor Ecologie van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, NIOO-KNAW), kon dit jaar kiezen uit 110 inzendingen. Terwijl er, vooral in de Randstad, weer volop gebouwd wordt, is het effect van de economische crisis nog zichtbaar in de oogst; een bouwproject duurt immers gemiddeld zeven jaar.