Diep in de Bijlmer; ook daar wordt kunst uitgebroed, in ateliers verstopt in kelders

Je moet ervoor de buitenwijken van Amsterdam in, Heesterveld, een kleurig woonblok bij metrostation Bullewijk. Diep in de Bijlmer dus. Ook daar wordt kunst uitgebroed, in ateliers verstopt in kelders. Daarboven leven jonge kunstenaars en ontwerpers uit de buurt. In de galerie Gllry Zoh is tot en met 1 mei een expositie te zien van de Afghaans-Nederlandse kunstenaar en filmmaker Dawood Hilmandi en de Chinese filmer en ontwerper Louis Hothothot, samengesteld door de Roemeense Cristina Buta. Met een eigentijdse, jonge en internationale kijk op wat het is om jong, eigentijds en internationaal te zijn.



T/m 1/5, Gllry Zoh, Heesterveld 17 & 26, Amsterdam