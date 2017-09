Deze Brabantse biënnale combineert moderne kunst met de katholieke kerk

Het is gewaagd: eigentijdse kunst in een klooster. Natuurlijk, hoeveel ordes hebben geen schilderijen aan de muur en beelden in de tuin? Het merendeel daarvan zijn afbeeldingen met een religieuze thematiek, variërend van lijdende Christussen en treurende Maria's tot zoete lammetjes en inkijkjes in het Hemels Paradijs. De meeste contemporaine kunst gaat daar niet over.



Toch besloot men in het Brabantse Oosterhout juist dat te wagen. En dan ook gelijk goed. Resultaat: de 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek.