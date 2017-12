Reinier de Graaf vertelt openhartig in zijn nieuwe boek 'hoe het echt is om als architect te werken'

Stijgende huisprijzen

In Four walls and a Roof - The Complex Nature of a Simple Profession vertelt De Graaf openhartig en met gevoel voor humor 'hoe het echt is om als architect te werken'. Het boek is een verzameling essays, verdeeld over zeven hoofdstukken, die elk een 'mythe rond het vak' behandelen, of eigenlijk: ontkrachten.



De architect een autoriteit? In Dubai hebben ze nog nooit van OMA gehoord. 'How is Denmark?', is de eerste vraag die een Arabische sjeik, De Graafs opdrachtgever, stelt. Hij wil een nieuwe stad in de woestijn bestellen, die tot bloei moet komen met hulp van een nieuwe Russische uitvinding: een regenmachine. Bouwen voor de goede zaak? In De Graafs dagboeknotities proef je de vertwijfeling. Het plan wordt uiteindelijk niet uitgevoerd, wat geldt voor 80 procent van de ontwerpen waaraan hij heeft gewerkt. Vooruitgangsgeloof? Een kennis vraagt waarom De Graaf überhaupt zo lang heeft gestudeerd; is architectuur niet in de basis 'four walls and a roof'?



Een huis is, in de westerse wereld althans, allang niet meer alleen een dak boven je hoofd; het is ook een middel om (over)waarde te creëren. Zie hoe de economie aantrekt, puur door de stijgende huizenprijzen. Verlekkerd zien huiseigenaren de WOZ-waarde stijgen, terwijl ze hun spaargeld (waarop je nauwelijks nog rente ontvangt) parkeren in een tweede woning.