De fascinatie blijft, zelfs in een ontkerkelijkt Nederland: lees hier alle verhalen uit onze special over Jezus

Vele Jezussen



De verschijningsvorm van Gods Zoon is zo kneedbaar als was, leert de geschiedenis ons. Wieteke van Zeil: 'De essentie is dat iedereen zich kan herkennen in Jezus. Het mooiste is dat te zien als je de westerse kunst verlaat en kijkt naar Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse, Chinese 7, Japanse, of Indonesische versies van Jezus; elke keer vertoont hij de gezichtskenmerken van de mensen die daar naar hem kijken. Het uiterlijk van Gods Zoon schikt zich naar alle identiteiten. Hij lijdt voor jou en daarmee ís hij jou ¿ die kneedbaarheid, tot op vandaag, is gebaseerd op zijn eigen woorden.'



