De enige echte 'Rosie the Riveter' van de poster 'We can do it!' overleden

Toen werd opnieuw de vraag gesteld wie toch die vrouw was met de rood-witte doek die over het kapsel was geknoopt. Uiteindelijk stapte een andere vrouw, Geraldine Hoff Doyle, naar voren met de claim dat zij Miller moest hebben geïnspireerd. Doyle werkte in de oorlog in een fabriek in Michigan en zij leek sprekend op de vrouw op de zwart-witfoto. Zij groeide uit tot de Rosie the Riveter van de Westinghouse-poster.



Pas in 2009, toen ze een oorlogsmonument bezocht in een nationaal park in Californië, ontdekte Fraley tot haar stomme verbazing dat Doyle werd gezien als de inspiratiebron voor de poster. De zwart-witfoto was daar tentoongesteld en in het onderschrift stond de naam van Doyle.



Lees verder onder de foto.