De 'American dream' ligt dichterbij dan u denkt - in Assen en Emden namelijk

In 1952 schilderde de Amerikaanse kunstenaar Edward Hopper een werk dat hij Morning Sun noemde. Zijn vrouw Josephine zat model als de vrouw die we op het bed naar buiten zien staren. We zien nog net de bovenkant van een appartementengebouw ernaast, in de zelfde steenrode kleur die Hopper eerder had gebruikt voor een stadsgezicht uit 1930, Early Sunday Morning, een van zijn bekendste werken. Hij was een schilder met een consequente thematiek en bijpassend pallet.



De populariteit van Hopper is mede te danken aan de vele manieren waarop we emoties kunnen projecteren op zijn eenzame figuren, zijn verstilde decors.