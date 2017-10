Cultuurblog - Zondag met Lubach wint Gouden Televizier-Ring

Meer beschuldigingen tegen Weinstein

Steeds meer vrouwen treden naar buiten over hun ervaringen met het seksuele wangedrag van filmproducent Harvey Weinstein. Hollywood-grootheden Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie onthulden dinsdag in The New York Times dat ze in de jaren negentig zijn avances hebben afgeslagen. In het blad The New Yorker zeggen drie vrouwen niet te zijn ontkomen aan Weinstein, en beschuldigen hem van verkrachting.



Zeker acht vrouwen hebben in de afgelopen dertig jaar een schikking met Weinstein getroffen vanwege wat hen was overkomen, werd vrijdag bekend. Vermoedelijk heeft een veelvoud aan vrouwen te maken gehad met seksuele intimidatie door de producent. Zondagavond werd hij door zijn eigen bedrijf Weinstein Company ontslagen.



‘Ik had een slechte ervaring met Harvey Weinstein in mijn jeugd, en om die reden heb ik ervoor gekozen nooit meer met hem samen te werken en anderen te waarschuwen als ze dit wel deden’, schrijft Jolie aan The New York Times. ‘Dit gedrag richting vrouwen is op ieder gebied, en in ieder land nacceptabel.’



Minder bekende actrices vertellen in The New Yorker ook wat ze is overkomen. Asia Argento zegt dat ze in 1999 tegen haar wil in oraal werd bevredigd door Weinstein in Cannes. Lucia Evans zegt dat ze in 2004 in New York zelf werd gedwongen tot orale seks. Een derde vrouw doet anoniem haar verhaal.



Paltrow vertelt dat ze op 22-jarige leeftijd verscheen in Weinsteins hotelkamer in Beverly Hills, om te praten over haar rol in Emma (Jane Austen). Hij begon haar te betasten en stelde voor naar de slaapkamer te gaan.



‘Ik was een kind, ik had een contract, ik was doodsbang.’ Ze vertelde het haar toenmalige vriend Brad Pitt, die Weinstein op zijn gedrag aansprak. Weinstein liet Paltrow vervolgens weten het niet aan nog meer mensen te vertellen. Later werkte ze weer met hem samen. Rosanna Arquette, bekend van Pulp Fiction, en nog vier andere vrouwen, hebben een vergelijkbaar verhaal over Weinstein.



Tegenover Amerikaanse media ontkent de filmproducent alle beschuldigingen van onvrijwillige seks.