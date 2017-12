Cultuurblog - Tekenaar Bugs Bunny, Bob Givens, op 99-jarige leeftijd overleden

Kans op Golden Globe

Een dikke maand geleden wist Christopher Plummer niet eens dat hij zou spelen in het ontvoeringsdrama All the Money in the World. Tot regisseur Ridley Scott de Hollywoodveteraan benaderde om de wegens seksueel misbruik in opspraak geraakte Kevin Spacey te vervangen. Nu heeft Plummer (87) een nominatie te pakken bij de Golden Globes, de filmprijzen die worden uitgereikt door buitenlandse filmjournalisten in Hollywood.



Plummers voordracht in de categorie beste mannelijke bijrol is misschien wel de opvallendste knipoog van de jury naar de gevolgen van de vele #MeToo-schandalen van de afgelopen weken. In negen dagen nam Plummer alle scènes op waar Spacey in zijn rol als olietycoon J. Paul Getty uit was geknipt. Omdat All the Money in the World een commercieel succes moest worden én moest verschijnen in het ‘filmprijzenseizoen’.



In die opzet lijken Sony Pictures en regisseur Scott geslaagd. De kidnapfilm zal met slechts drie dagen vertraging met Kerstmis in de bioscopen verschijnen. En de filmcritici van de Hollywood Foreign Press Association lijken gecharmeerd. Plummers collega Michelle Williams is ook genomineerd voor een Golden Globe voor haar rol in All the Money in the World. Ook regisseur Scott maakt kans op de bekende filmprijs, die wordt gezien als een graadmeter voor de Oscars.



Wel heeft Scott in de categorie beste regie concurrentie te duchten van onder anderen Steven Spielberg (The Post) en vooral Guillermo del Toro (The Shape of Water). Het fantasydrama van de Mexicaanse regisseur is in zeven categorieën genomineerd en geldt als de grootste kanshebber bij de Golden Globes. The Shape of Water werd eerder dit jaar in Venetië al bekroond met de Gouden Leeuw.



Anders dan bij de Oscars worden bij de Golden Globes ook televisieprijzen uitgereikt. Dit jaar maakt Big Little Lies met zes nominaties de meeste kans. De Golden Globes worden op 7 januari voor de 75ste keer uitgereikt.



De nieuwe trailer zonder Kevin Spacey.