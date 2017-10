Cultuurblog- Iraans-Rotterdamse zangeres Sevdaliza bekroond voor album van het jaar

Sevdaliza wint 3voor12 Award

Vanuit het niets verschenen, ongrijpbaar gebleven: zangeres Sevdaliza De Volkskrant sprak met de Iraans-Rotterdamse zangeres over de bronnen van haar muziek.

Sevdaliza heeft de 3voor12 Award voor het beste album van het jaar gewonnen. De Iraans-Rotterdamse zangeres kreeg de prijs voor haar in eigen beheer uitgegeven album Ison. Volgens de jury, bestaande uit artiesten, luisteraars van 3voor12 en muziekjournalisten als Robert van Gijssel (Volkskrant), is het winnende album niet alleen muziek, maar een complete mix tussen beeld en geluid.



Sevda Alizadeh, zoals Sevdaliza in het echt heet, reageerde verrast op de prijs. De 28-jarige zangeres met de krachtige en tegelijk zachte uitstraling bracht eind april haar debuutalbum Ison uit. Een echt debuut was het niet aangezien Sevdaliza al de ep's The Suspended Kid en Children of Silk had uitgebracht en wat losse singles. Wat ze gemeen hadden? De elektronisch getoonzette soulvolle liedjes waren steevast succesvol.



Naast het bekroonde album Ison van Sevdaliza waren nog vijf albums uit verschillende genres genomineerd voor de 3voor12 Award: Thomas Azier met Rouge, Ronnie Flex met zijn kaskraker Remie, Youth Hunt van The Homesick, Cousins van de Utrechtse troubadour Kim Janssen, en indieband Klangstof met Close Eyes To Exit.



Zanger Koen van de Wardt van Klangstof vertelde tijdens het speciale 3voor12-programma rond de uitreiking van de award dat er nieuw werk zit aan te komen. 'Tijdens onze tour door Amerika zaten we vaak in de bus wat te spelen’, legde hij uit. Er ontstonden zo een paar nieuwe nummers die de band snel uit gaat brengen.



De 3voor12 Award werd dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt. De Jeugd van Tegenwoordig, Jacco Gardner, Blaudzun, Typhoon en Opgezwolle sleepten de prijs eerder in de wacht. De Staat, vorig weekeinde nog in het voorprogramma van de Rolling Stones in de Amsterdam Arena, won hem zelfs twee keer. Dat gebeurde in 2009 en vorig jaar.