Cultuurblog - Hoofdrolspeelster uit The Crown verdiende minder dan mannelijke acteur

Obama in gesprek met Netflix

Barack Obama is in verregaande onderhandeling met streamingdienst Netflix voor een serie over inspirerende verhalen, schrijft The New York Times. Ingewijden zeggen tegen de krant dat de voormalige president het podium niet zal gebruiken om directe kritiek te leveren op zijn opvolger Donald Trump, maar Netflix biedt Obama wel de mogelijkheid zijn ideeën onder een mondiaal publiek te verspreiden.



Voormalig first lady Michelle Obama zou ook betrokken worden bij de serie, waarvan het aantal afleveringen en het format nog onbekend zijn. Volgens de NYT zijn er twee ideeën: Barack Obama zou gesprekken kunnen leiden over thema’s die zijn presidentschap domineerden, zoals zorg, klimaatverandering en buitenlandbeleid. Een andere mogelijkheid is dat Michelle Obama een programma maakt over onderwerpen die zij op de agenda zette, zoals voeding.



De onderhandelingen met Netflix tonen aan dat Obama betrokken wil blijven bij het maatschappelijke debat. De afgelopen maanden trad hij regelmatig publiekelijk op, zoals bij een christelijk forum in Berlijn met de Duitse bondskanselier Merkel, en bij de nieuwe Netflix-show van talkshowhost David Letterman.



Hij bekritiseerde daarin niet direct het presidentschap van Trump. Wel toonde hij zijn irritatie over de berichtgeving van rechtse media. Zo zei hij in december op een forum in Delhi, India: ‘Als ik Fox News kijk, zou ik niet op mij stemmen. Ik zou kijken en zeggen: ‘Wie is die vent?’’



Maar Obama communiceert voornamelijk via sociale media. Op Twitter heeft hij ruim 100 miljoen volgers, op Facebook 55 miljoen. Zijn foto van hemzelf met een wit, zwart en Aziatisch jongetje, geplaatst na de optocht van racisten in Charlottesville, Virginia, werd met 4,6 miljoen likes de meest gelikete tweet ooit. Trump weigerde in eerste instantie de mars te veroordelen.



Met een eigen Netflix-show (118 miljoen abonnees wereldwijd) zou Obama een groter platform krijgen. Het is niet bekend hoeveel het Amerikaanse bedrijf Obama zou betalen. Apple en Amazon, die eveneens streamingdiensten aanbieden, zijn eveneens geïnteresseerd in samenwerkingen met Obama, volgens de NYT.