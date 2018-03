Cultuurblog - Emily Pethick nieuwe algemeen directeur Rijksakademie van beeldende kunsten Amsterdam

Aanklacht over To kill a mockingbird

De nabestaanden van Harper Lee zijn niet blij met het geplande toneelstuk op basis van het bekendste boek van de auteur, To Kill A Mockingbird. De familie klaagt de producenten van het theaterstuk aan.



Lee verkocht de rechten om een theatervoorstelling te maken van To Kill A Mockingbird in 2015, enkele maanden voor haar dood. Bij de verkoop liet de schrijfster onder meer vastleggen dat er niet aan de strekking van het verhaal en aan de personages gemorreld mocht worden.



Scenarioschrijver van het toneelstuk Aaron Sorkin liet in een interview met vorig jaar weten dat het personage Atticus Finch op de planken een andere ontwikkeling doormaakt dan in het boek. Vooral de opmerking van Sorkin dat in de toneelversie Atticus, gespeeld door Jeff Daniels, zijn racistische omgeving in eerste instantie verdedigt, is de nabestaanden in het verkeerde keelgat geschoten. Daarnaast zijn ze ook boos over twee nieuwe personages die in de theaterversie opduiken.



Sorkin, schrijver van onder meer televisieserie The West Wing, liet in een interview eerder al weten dat het boek in de originele versie niet geschikt is als toneelstuk. In een reactie op de aanklacht hebben de producenten van het toneelstuk laten weten dat de theaterversie het verhaal wel degelijk in ere houdt. Ze geven daarin ook aan dat ze het stuk met hand en tand zullen verdedigen. Het toneelstuk moet in november in première gaan.