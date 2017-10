Cultuurblog - Concert Underworld onder Passage Rijksmuseum live op Facebook

Actrice Danielle Darrieux overleden

De legendarische Franse actrice Danielle Darrieux is op honderdjarige leeftijd overleden. Volgens haar partner Jacques Jenvrin stierf Darrieux in haar woning in Bois-le-Roi, in het noordwesten van Frankrijk. Haar gezondheid was onlangs na een kleine val achteruitgegaan, aldus Jenvrin tegenover de Franse media.



'DD', zoals Darrieux liefkozend door de Fransen werd genoemd, speelde gedurende haar carrière in maar liefst 110 speelfilms. Haar debuut maakte Darrieux al op veertienjarige leeftijd, als Antoinette in de film Le Bal (1931). Twee jaar later volgde de hoofdrol in het drama Mauvaise Graine, het regiedebuut van Billy Wilder, die later furore zou maken met onder meer Some Like it Hot en The Apartment.



In 1935 trouwde Darrieux met regisseur Henri Decoin, met wie ze tien films zou maken. Hij moedigde haar ook aan om naar Hollywood te trekken. Ook in de Verenigde Staten viel Darrieux met haar blonde haren en frisse schoonheid in de smaak. Ze speelde onder andere in films met Douglas Fairbanks jr. (The Rage of Paris) en Richard Burton (Alexander The Great).



Daarnaast maakte ze faam met hoofdrollen in films als 5 Fingers van regisseur Joseph Mankiewicz en The Earrings of Madame de... van Max Ophüls. Als archetype van vrouwelijke schoonheid voor oudere generaties was ze de onvergetelijke partner van Jean Gabin in La Vérité sur Bébé Donge en Gérard Philipe in Le Rouge et le Noir.



Regisseur Jacques Demy gaf haar carrière een nieuwe impuls door de toen 50-jarige Darrieux in 1967 een rol te geven in Les Demoiselles de Rochefort. Onder leiding van Paul Vecchiali (En haut des marches) en André Téchiné (Le lieu du crime) bewees de actrice in de jaren tachtig nog niets van haar glans te hebben verloren.



Darrieux werd in 1985 onderscheiden met een César, de Franse tegenhanger van de Oscars, voor haar gehele oeuvre. Ze had ook veel beroemde fans, onder wie de regisseurs Quentin Tarantino en François Ozon, met wie Darrieux de thriller Huit Femmes maakte. Die film werd in 2002 bekroond met de Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn.



Ook op latere leeftijd had de Française nog prominente rollen. Zo leende Darrieux haar stem aan de verfilming van de beeldroman Persepolis door Marjane Satrapi en Vincent Paronnaud. Haar laatste rol speelde Darrieux in 2010, in de film Pièce Montée. Wel acteerde ze nog een paar keer in het theater, waarvoor Darrieux vanaf eind jaren zestig toneelstukken produceerde.