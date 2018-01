Cultuurblog - Comestaz, Troya en Kim & Marta winnaars BNG Dansprijs 2018

Rechtzaak over bandnaam Commodores

Thomas McClary, voormalig lid van de band The Commodores, mag zich niet meer presenteren onder de naam The Commodores. De rechten voor deze naam liggen bij twee andere bandleden, William King en Walter Orange. Dat heeft het gerechtshof in Florida op 9 januari bepaald.



The Commodores werd opgericht in 1968 door een groep studenten, waaronder King, Orange, McClary en Lionel Ritchie. In de jaren zeventig werd de band wereldberoemd met nummers als Brick House en Easy. In 2013 begon McClary, die de groep al in 1984 had verlaten, bij zijn solo-optredens weer gebruik te maken van de naam The Commodores. Dat was tegen het zere been van zijn ex-collega's King en Orange, die nog steeds als The Commodores het land doortrekken.



Volgens de rechter in Florida wordt uit verschillende overeenkomsten die de bandleden onderling sloten duidelijk dat de rechten op de naam niet bij McClary liggen. Al in 1978 legden de bandleden vast dat als één van hen zou overlijden of zou stoppen, de meerderheid van de bandleden de rechten op de naam zou behouden. En ook in de deal die de band een jaar later met Motown Records sloot, stond dat de muzikanten in andere bands mochten optreden maar dat zij dan in geen geval de naam The Commodores mochten gebruiken. Weinig ruimte voor twijfel dus.



Het komt in de beste bands voor, ruzie over gebruik van de naam. In 2003 klaagde de drummer van The Doors, John Densmore, zijn voormalige collega's Krieger en Manzarek aan toen zij onder de naam The Doors gingen optreden. In 2009 streden zanger Ozzy Osbourne en gitarist Toni Iommi over de naam Black Sabbath en leadzanger John Fogerty ligt al jaren overhoop met zijn oude maten over het gebruik van de naam Creedence Clearwater Revival. Die jongens van The Commodores hebben het zo slecht nog niet geregeld, met zo'n dichtgetimmerd contract.