Buste van Johan Maurits verbannen naar het depot: slavernijdebat gaf de doorslag

Dat is in het Mauritshuis niet gebeurd, verzekert Brakenhoff. 'Het is zo jammer dat het nu om een verdwenen buste gaat terwijl er elders in het museum veel meer en veel evenwichtiger aandacht wordt besteed aan Johan Maurits.' Daarbij doelt hij op de teksten van de audiotour die de licht- en schaduwkanten van de gouverneur belichten. Hoe schaduwrijk de conduitestaat van Johan Maurits precies is, weet Brakenhoff ook niet. 'We hebben historici van de Universiteit Leiden dan ook gevraagd zich nader te verdiepen in de rol die hij heeft gespeeld in Nederlands Brazilië, en dus ook in de slavernij.'



'Maar Johan Maurits is kennelijk al schuldig verklaard', concludeert emeritus hoogleraar Piet Emmer, wiens boek Het zwartwit-denken voorbij onlangs verscheen. 'Getuige de verbanning van zijn buste naar het depot. Een vreemde geste van het Mauritshuis, want ik zie werkelijk niet in waarom Johan Maurits zou moeten worden gestraft. Hij was geen eigenaar van een plantage of van een suikermolen, en hij heeft geen vermogen verdiend aan de slavenhandel, simpelweg omdat de West-Indische Compagnie daarop verlies leed. Hij kwam alleen niet op de gedachte de slavernij af te schaffen, maar daarin was Johan Maurits een kind van zijn tijd. Dat is geen vergrijp dat de verwijdering van zijn buste rechtvaardigt.'