Brits museum verhuist 'Victoriaanse softporno' naar de kelder en weer terug - lang leve de discussie

Een knappe jongeman, de Griekse held Hylas, die zich in een meer vol lelies en aantrekkelijke nimfen begeeft. Deze erotische fantasie van John William Waterhouse is een van de populairste schilderijen in de Manchester Art Gallery.



Toen het vorige week ineens naar de kelder was verbannen, vreesden kunstliefhebbers dat de 'nieuwe puriteinen' in de slipstream van de #MeToo-discussie achter de verhuizing van deze 'Victoriaanse softporno' zaten en dat er binnenkort nog veel meer meesterwerken aan het zicht zouden worden onttrokken.



Het museum zelf zei daarop in samenwerking met de eigentijdse kunstenaar Sonia Boyce met deze 'artistieke daad' een discussie te willen openen over de rol van vrouwelijk naakt in de kunst. Opmerkelijk detail: ook de kaarten van het schilderij waren uit de museumwinkel gehaald.



Dit weekend kwam het museum met een persbericht waarin werd betoogd dat de tijdelijke verbanning van Hylas en de nimfen naar de kelder onderdeel was van een project van Boyce in de aanloop naar een in maart te openen solo-expositie van haar. Het museum zegt nu zeer in zijn nopjes te zijn met de golf aan reacties op de tijdelijke verhuizing van het schilderij: 'Fantastisch.'