Brits museum verhuist 'Victoriaans softpornoschilderij' naar de kelder

Tegenwoordig is het cool om gekwetst te zijn door een honderd jaar oud kunstwerk Jonathan Jones in The Guardian

Het gewraakte schilderij, dat in 1896 het licht zag, hangt in de zaal met de naam 'Op jacht naar schoonheid'. Aan de muren is vooral vrouwelijk schoon te zien, afkomstig uit de esthetische droomwereld van de Engelse prerafaëlieten. Curator Clare Gannaway heeft moeite met zowel de zaalnaam als met de schilderijen, die vrouwen zouden objectiveren.



'Voor mij persoonlijk speelt er schaamte mee dat we dit niet eerder hebben aangepakt', beweerde Gannaway tegenover The Guardian, 'we hebben verzuimd naar deze zaal te kijken en er goed over na te denken.'



Op de plek waar het schilderij hing, is nu een verklaring te lezen waarin Boyce de bezoeker oproept om vraagtekens te plaatsen bij 'de Victoriaanse fantasiewereld'. Een deelnemer aan dit 'debat' wees erop dat het moeilijk is om te reageren, na te denken en discussiëren over iets waarvan een ander heeft besloten dat je het niet mag zien.