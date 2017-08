Boulevard, L'Amant Double en Self-Accusation

1. Theater: Theaterfestival Boulevard

Festival Boulevard in Den Bosch, t/m 13/8.



Theaterfestival Boulevard duurt nog tot en met zondag. Twee tips: For the Time Being van theatermaker Boukje Schweigman& Slagwerk Den Haag en Superleuk, maar voortaan zonder mij van acteursgroep Wunderbaum. In eerstgenoemde voorstelling worden we met onze jachtige hyperindividualistische levensstijl geconfronteerd; de tweede is een theaterdocumentair onderzoek waarin de cruise symbool staat voor onze holle amusementsmaatschappij.



Herien Wensink