Anton 'Malle Pietje' Heyboer maakte weergaloos goed werk, spijtig dat hij zijn eigen ruiten ingooide

Je kunt het soms mis hebben. Niet een beetje, nee, helemaal. Dat je denkt: laat maar. Hier ga ik niets over schrijven. Geen letter. Hoezo, een beroemd kunstenaar? Mag zijn dat-ie zijn werk heeft laten zien op de Documenta in Kassel, of in New York, in het Museum of Modern Art. Dat zegt nog helemaal niets.



Waarschijnlijk vriendjespolitiek.