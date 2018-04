Acteurs en dansers van BonteHond en DOX gebruiken het voetbalveld als een heus theater

Grofgebekt

De makers onder regie van Judith Faas veroordelen de grofgebekte voetbaltaal niet. Ze laten in deze mozaïekvoorstelling wel zien, hoe makkelijk grappen over huidskleur, gewicht, geslacht, en seks dooretteren in het hoofd van de spelers. Het zijn geen extreem grove grappen, in tegendeel, ze zijn herkenbaar, besmuikt grappig zelfs. 'Verdedig die man', wordt 'bevredig die man'. Maar ingegeven door drift en emotie, zijn sommige opmerkingen beledigend genoeg om onderhuids pijn te doen. Vooral: ze zijn voortdurend geënt op uiterlijk en vooroordelen. De 22 spelers kunnen er uit eigen praktijk over meepraten. Hun namen zijn echt. Ze lopen vaak op tegen 'een muur van beton' maar zijn zelf eveneens van het type 'niet lullen maar poetsen'.



Via monoloogjes gunt Schoppen ons een klein, kortstondig kijkje in de ziel van de meeste van deze 22 bonte voetballers. Indringend is het moment wanneer Melvin Aroma ('de vetklep') met prachtige bariton een gevoelig lied maakt van alle grove spreekkoren en verwensingen zoals 'je moeder is een hoer'. De stevige beat van componist Gery Mendes bindt gedurende zeventig minuten al die eerlijke bekentenissen bij elkaar tot een soort voetbalmars. Halverwege mogen we zelf even mee in optocht richting middenstip, terwijl de scheids opnoemt hoeveel bruine ogen en roodharigen zich onder ons bevinden dat hebben we voor aanvang aangevinkt. Max van 12 jaar, zelf keeper bij de JO13-3, zegt alle scheldwoorden echt te herkennen van zijn eigen wedstrijden. Dan schieten de spelers 22 ballen hoog de lucht in. Onder een woeste oorlogsdans wordt de vrede voor even getekend. Door-voetballen, sist Dionisio. 'We moeten vooral dóórvoetballen. Want we moeten scoren.' Maar als het even kan zonder die keiharde mentale uithalen.