35 (meer dan) levensgrote portretten: een expositie om naar uit te kijken

Voor Dr. Bill Masters, een Amerikaanse gynaecoloog te St. Louis, was er Dr. Samuel-Jean Pozzi (1846-1918), gynaecoloog te Parijs. Hij was een verfijnde en knappe man die vanwege zijn promiscue manieren in de stad bekendstond als 'de liefdesdokter'. Tot zijn minnaressen behoorden Georgette Leblanc, beroemd operazangeres alsook de weduwe van componist Georges Bizet, Virginie Gautreau (Madame X, van John Singer Sargents beroemde portret uit The Met) én de actrice Sarah Bernard, van wie hij het koosnaampje Dr. Dieu kreeg, Dokter God dus. In 1881 liet Pozzi zich ten voeten uit portretteren door de Amerikaanse societyschilder Sargent, toen 25 jaar oud.



Het was Sargents eerste portret ten voeten uit, en direct een van zijn fraaiere. We zien de liefdesdokter in een pauselijk rode kamerjas; mooie ogen, mooie baard, mooie handen, mooie alles eigenlijk. Een wonderlijk, van leven vervuld portret, zeker wanneer je bedenkt dat het voor 90 procent uit rode stof bestaat. Doctor Love, in the mood for love, dacht ik toen ik het schilderij als reproductie zag. In maart hangt het op de High Society-tentoonstelling in het Rijksmuseum.