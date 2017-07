28 jaar na de dood van Dalí is zijn snor ongeschonden, blijkt bij opgraving

Een Spaanse rechtbank ging vorige maand akkoord met het opgraven van de in 1989 overleden surrealistische meester voor een DNA-test. Hiermee wil de 61-jarige María Pilar Abel Martinez aantonen dat zij een dochter is van Dalí. Volgens Abel Martinez, een tarot-kaartenlezers uit Girona, zou haar moeder als huishoudster voor Dalí hebben gewerkt en zouden de twee halverwege de jaren '50 een geheime affaire hebben gehad. De excentrieke kunstenaar was toen al jarenlang getrouwd met zijn muze Gala. Het stel heeft nooit kinderen gekregen. Er deden zelfs geruchten de ronde dat Dalí en Gala hun huwelijk nooit hebben geconsummeerd, omdat hij een fobie voor vrouwelijke genitaliën zou hebben gehad. Ook beweren sommige biografen dat Dalí homoseksueel was en mogelijk leed aan impotentie.



Toch ging de Spaanse rechtbank akkoord om Dalí, die op 84-jarige leeftijd overleed aan hartfalen, uit zijn graf te halen bij gebrek aan documenten of DNA-sporen die het verhaal van Abel Martinez zouden kunnen bevestigen of ontkrachten. Dus meldden zich donderdagavond forensische experts bij Dalí's tombe in zijn eigen theatermuseum in Figueres.



Na het verwijderen van een steen van 1,5 ton, die op de graftombe lag en een zinken deksel waarmee de kist was bedekt, troffen zij het gebalsemde lichaam van Dalí. Volgens Narcís Bardalet, de man die het stoffelijk overschot van de kunstenaar prepareerde voor het leven na de dood, was het gezicht van Dalí bedekt met een zijden zakdoek. Bij het verwijderen van de zakdoek voelde hij naar eigen zeggen 'een intense vreugde'. 'De snor was daar. En het is voor de eeuwigheid', aldus Bardalet tegen de Catalaanse radiozender RAC1.