'Meesterwerk' Jeff Koons aan diggelen door ongeval met bezoeker in Nieuwe Kerk

Een bezoeker wilde het kunstwerk - een schilderij met daarin een soort grote blauwe kerstbal, dat miljoenen dollars waard is - alleen even aanraken. Toen spatte de bal uit elkaar. Dat gebeurde zondag op de laatste dag dat het werk tentoongesteld werd in de Nieuwe Kerk.



Er was geen sprake van opzet, zegt voorlichter Martijn van Schieveen. 'We zijn nog aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is. Het lijkt erop dat het een hele spijtige samenloop van omstandigheden is.' De bezoeker in kwestie is volgens hem 'heel erg geschrokken'. 'Hij wilde het kunstwerk aanraken, dat willen heel veel mensen. Toen sprong de bal.'