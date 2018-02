kunstenaars moeten een beetje exhibitionistisch zijn anders is er niks te zien

Wat een ontdekking. Op een groezelige zolder in het Brusselse Molenbeek maakt een vrouw prachtige zwart-witfoto's van zichzelf. In haar foto's is Hélène Amouzou (48) doorzichtig, als een geestverschijning. Ook het decor brokkelt af. Het bloemetjesbehang schilfert van de muur. Een oefening in verdwijnen of in verschijnen? Eerder dat tweede.



In Brussel moest Amouzou zichzelf opnieuw uitvinden nadat ze met haar dochter thuisland Togo had verlaten.