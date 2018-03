'Ik dacht dat ze echt was en dacht: wat doet die vrouw daar nou?'

Loes Ligtenberg (27) - Werkloos in verband met reisplannen

'Wat ik tot nu heb gezien vind ik cool en superrealistisch. De gigantische afmeting van die baby is misschien wat raar, maar het blijft realistisch. Er is over elk detail nagedacht. Nog nooit heb ik een baby net uit de buik gezien, dit lijkt er volgens mij veel op. Eerst was ik met mijn tante naar het hiernaast gelegen Natuurhistorisch Museum, maar dat vonden we niet leuk en dus besloten we hier een kijkje te nemen. Daar hebben we geen spijt van.'