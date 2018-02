'Godfather van de moderne Surinaamse kunst' Erwin de Vries overleden (1929-2018)

De Vries gold samen met Rudi Getrouw en Stuart Robles de Medina als een van de godfathers van de moderne Surinaamse kunst. Best opmerkelijk aangezien volgens De Vries zijn landgenoten vaak niets begrepen van zijn werken. Illustratief is het voorval met een bronzen standbeeld dat hij ooit in opdracht van de Surinaamse regering maakte van de Spaanse conquistador Alonso de Ojeda, de ontdekker van Suriname. Als te abstract verdween het jarenlang in een kelder van een overheidsgebouw om later in Fort Nieuw-Amsterdam terecht te komen. Waar het beeld overigens in 2011 ook nog eens zou worden gestolen.



Dat wil niet zeggen dat in Suriname geen beelden van De Vries staan. Zo eerde hij onder meer Surinames verzetsheld Anton de Kom, componist Eddy Snijders, Henck Arron, de eerste premier van het land na de onafhankelijkheid van Nederland in 1975, en Fred Derby, de enige overlevende van de Decembermoorden. Het zijn veelal figuratieve beelden. Gelijkend aan hun model dus. Zijn abstractere werk staat voor het grootste deel in Amsterdam, waar De Vries eind jaren vijftig zijn opleiding genoot aan de Rijksacademie voor de Beeldende Kunsten.