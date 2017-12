'Enige schilderij van Hitler in Nederland' mogelijk toch een vervalsing - onderzoekers verwijten Niod 'tunnelvisie'

Schilderde Hitler nou wel of niet deze aquarel? Onderzoeksinstituut Niod meldde onlangs 'zeer waarschijnlijk' in het bezit te zijn van een aquarel van Adolf Hitler. Twee onafhankelijke Hitlervervalsingsonderzoekers betwijfelen dat. 'Het onderzoek was van een ontstellende knulligheid.' (+)

In november maakte het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies bekend in het bezit te zijn van een aquarel gesigneerd met 'A. Hitler'. Een vrouw die anoniem wil blijven had het geschonken aan het Niod. Na onderzoek stelde het instituut vast dat het 'vrijwel zeker een origineel' is.



Die conclusie is voorbarig, vinden Bart FM Droog en Jaap van den Born, die enkele jaren geleden ontdekten dat een aan Hitler toegeschreven gedicht niet door de Führer geschreven was. De onderzoekers stellen dat er zo veel Hitlervervalsingen in omloop zijn dat de bewijslast moet worden omgedraaid. 'Het uitgangspunt moet altijd zijn: dit is een vervalsing', aldus Droog.