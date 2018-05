De nieuwe directeur van Witte de With weet nu al dat ze kritiek gaat krijgen

Vier maanden leidt directeur Sofía Hernández Chong Cuy (42) nu kunstcentrum Witte de With. Ze voelt zich thuis in Rotterdam, vertelt ze. Vorige maand bezocht ze een kunstenaar in Berlijn en betrapte ze zichzelf al op heimwee. Toch had ze geen gemakkelijke start.



Witte de With zal niet lang meer Witte de With heten. Dat beloofde de raad van toezicht vorig jaar nadat de kunstinstelling in de Witte de Withstraat kritiek had gekregen op de naam.