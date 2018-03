'Boeiende theorie': op deze ets zien we een vozende Rembrandt met zijn vrouw Saskia

Humor

Stiekeme geneugten Het Rijksmuseum wijdt bij de tentoonstelling High Society ook drie zalen aan de stiekeme geneugten van de hoge klasse. Ruim tachtig prenten en tekeningen tonen de welgestelden van weleer feestend, drinkend, gokkend en op zoek naar seks.



High Society, Rijksmuseum Amsterdam, 08/03 t/m 03/06.

Rembrandt schilderde zelf overigens een paar jaar later Saskia bij hem op schoot. De compositie in dat schilderij, dat in een museum in Dresden hangt, wijkt sterk af van de ets. Saskia is erin ook duidelijk minder op haar gemak. Toch sterkt dit schilderij Turners overtuiging: 'Het kan dat Rembrandt zich door Basse heeft laten inspireren, maar het is natuurlijk indirect bewijs.'



Van Rembrandt is bekend dat hij prenten en tekeningen verzamelde. Als hij deze ets inderdaad cadeau heeft gekregen, dan zou hij hem zorgvuldig in een map hebben gestopt, zegt Turner. Na zijn faillissement in 1656 heeft hij de meeste prenten verkocht. Over de herkomst van dit exemplaar in de collectie van het Rijksmuseum is niets bekend.



'Als het een persoonlijk cadeau was, zal er een heel kleine oplage van de ets zijn. Tot nu toe heb ik nog geen andere afdrukken kunnen vinden', zegt Turner. Had Rembrandt zo'n grapje van Basse weten te waarderen? Turner: 'We hebben veel zelfportretten van Rembrandt in de prentencollectie. Hij trekt vaak gekke bekken, ik denk dat hij wel gevoel voor humor had.'