Medewerker kinderopvang bekent misbruik kinderen. Celstraf en tbs geëist, maar is die straf te hoog?

De strafeis

Bart C. hoorde dinsdag de officier van justitie 30 maanden celstraf tegen hem eisen, en tbs met voorwaarden. Dit voor het veelvuldig misbruik van de kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd, in de periode van januari 2016 tot augustus 2017. Dit gebeurde in lokalen, in de toiletten, een kleedkamer van de bso en soms ook buiten. 'De verdachte heeft het vertrouwen van kinderen en hun ouders beschaamd', zegt de aanklager. 'Hij heeft de kinderen misbruikt om zijn eigen fantasieën te kunnen leven. De gevolgen voor de kinderen kunnen levenslang zijn.'



Zijn advocaat Chris Hesen noemt de eis 'disproportioneel'. De enige overeenkomst met de grote misbruikzaak van crèche-medewerker Robert M. is dat het over kinderen gaat', zegt Hesen. 'Mijn cliënt is geen verknipt monster dat als een roofdier jaagt op kinderen.'



In tranen biedt C. voor de rechter zijn 'diepste excuses' aan, voor het leed dat hij anderen heeft aangedaan. Zijn 'eigenaardige fetisj' is volgens hem de oorzaak van het kwaad. Aan meerdere meisjes vroeg hij hem in zijn kruis te schoppen of te stompen. Soms moesten ze dan giechelen, hij dacht toen dat ze het niet erg vonden. Maar sommige meisjes zeggen dat ze duidelijk lieten merken dat ze het niet wilden.