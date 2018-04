Grieken schieten als waarschuwing op Turkse helikopter

Om een nieuwe vluchtelingengolf naar de Griekse eilanden te voorkomen, is Griekenland gebaat bij goede betrekkingen met Turkije

De Grieks-Turkse verhoudingen zijn nooit echt goed geweest, maar de laatste maanden gaat het van kwaad tot erger. De voornaamste steen des aanstoots vanuit Turks perspectief zijn de acht militairen die volgens president Recep Tayyip Erdogan betrokken waren bij de mislukte staatsgreep van 2016. Nadat duidelijk was dat de couppoging mislukte, vluchtten de acht richting Griekenland en vroegen daar asiel aan. Tot woede van Turkije negeert Athene elk verzoek tot uitlevering. Het Griekse hooggerechtshof is bang dat ze thuis geen eerlijk proces krijgen.



Sindsdien lopen de spanningen op. Toen Erdogan afgelopen december op staatsbezoek was in Griekenland, stelde hij opeens een verdrag ter discussie waarmee in 1923 een einde kwam aan de jarenlange oorlog tussen beide landen. Daarmee zette Erdogan in feite vraagtekens bij de grenzen die toen tussen Griekenland en Turkije werden getrokken.



Niet lang daarna ramde een boot van de Turkse kustwacht een Griekse collega bij Imia, een eiland waarover de twee landen ook al decennialang bakkeleien. Begin maart waren er bovendien twee Griekse grenswachten die, naar eigen zeggen per ongeluk, op Turks grondgebied terechtkwamen - iets wat wel vaker gebeurt, maar nu reden was de twee op te pakken wegens illegale grensoverschrijding en mogelijk spionage. Zij zitten, ondanks aandringen van Griekenland en andere EU-landen, nog altijd vast in een Turkse gevangenis.