Als de Midster al iets verklapte, dan alleen hoe goed hij eigenlijk écht is

Blijf ik ergens voor thuis? Voor alles, feitelijk. Ik blijf namelijk sowieso thuis. Home is where the ass is, on the chair. Maar er is één programma waarvoor ik extra thuisblijf, op de chesterfield met een worsie en een kaasie en me relaatsie.



Mindf*ck - u raadde het al. Hoewel ik het nog altijd een vies woordje vind, trouwens, zeker als je het probeert te vertalen. Breinbeurt? Gedachteneuk? U merkt het, in me moerstaal gaat de magie er een beetje af. Toevallig wil ik het daar net over hebben, over magie die er een beetje afgaat.



Schrik niet, ik bedoel niet dat we Victor Mids hier thuis niet meer goed vinden.