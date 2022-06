Van de welvaartskloof tot aan de opmars van de drugsmaffia: hier kunt u twintig specials lezen

Of het nu gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag, de welvaartskloof, klimaatverandering of de opmars van de drugsmaffia in Nederland, onze speciale Edities maken de grote vraagstukken van deze tijd veelal nóg iets inzichtelijker; ze brengen samenhang aan in eerder verschenen op zichzelf staande Volkskrant-artikelen.

Nederland is een speler van wereldformaat in de internationale drugshandel. Liquidaties, vergismoorden, afpersing, bedreigde ambtsdragers, onderschepte megadrugspartijen, drugslabs in woonwijken en giftige dumpingen in de natuur, ze vormen een niet-aflatende stroom nieuwsberichten uit eigen land. In deze op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 verschenen special leest u alles over deze naargeestige ontwikkeling.

Met de groeiende stroom aan desinformatie nemen ook het vijanddenken en de verspreiding van complottheorieën toe. Dat zien we vooral terug in de discussie over het nut van coronavaccins en in het debat over de oorlog in Oekraïne. In deze op Tweede Paasdag 18 april 2022 verschenen special leest u onder meer hoe u in gesprek kunt blijven met de mensen in uw omgeving die leven in een andere werkelijkheid.

De traditionele machtsverhouding tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren steeds nadrukkelijker aan het wankelen. Vrouwen bestormen wereldwijd de (top van de) arbeidsmarkt, en de maatschappelijke beweging #MeToo bleek behoorlijk effectief in de langlopende strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, slutshaming en intimidatie van vrouwen (op de werkvloer). In deze special van 20 maart 2022 leest u er alles over.

Multinationals, grootmachten als China en de VS én consumenten staan in de frontlinie van een wereldwijde handelsoorlog. Hoe zie je dat terug in je kledingkast, winkelmandje of smartphone? Onder de noemer Track & Trace deed de Volkskrant anderhalf jaar onderzoek. De beste verhalen uit die serie kunt u teruglezen in deze op 20 februari verschenen special.

Op Nieuwjaarsdag 2022 bracht de Volkskrant een speciale digitale Editie uit over personal finance. Wat te doen nu de energierekening hoger uitpakt? Wel of niet gaan beleggen? Hoe regelt u uw pensioen naar behoren? Lees de antwoorden op deze en talrijke andere geldvragen terug in deze special vol handige tips.

Op Tweede Kerstdag verscheen een special over vijftig bijzondere mensen die in 2021 zijn overleden. Uiteraard met aandacht voor journalist Peter R. de Vries, Rolling Stones-drummer Charlie Watts, schrijver A.L. Snijders, maar ook voor de 101 jaar geworden Ria van Dijk, beter bekend als ‘Luchtbuks Ria’.

Deze op Eerste Kerstdag 2021 verschenen special beschrijft de welvaartskloof in Nederland. U vindt er verhalen over inkomens- en vermogensongelijkheid, verschillen in afkomst, verschillen tussen jong en oud, en nog veel meer. Ook oplossingen voor het dichten van de welvaartskloof passeren de revue.

Hoe krijgen we het woningtekort opgelost en de onrust op de huizenmarkt tot bedaren? Elk gaatje in de stad benutten voor nieuwbouw? Nog veel meer weilanden vol bouwen? De hypotheekrenteaftrek volledig afschaffen? U leest er alles over in deze op 12 december 2021 verschenen special.

Bij de klimaatkwestie voel je je als milieubewuste burger soms zo onmachtig dat de apathie aan de deur klopt (‘Wat heeft mijn gefröbel in de marge voor zin?’). In deze op zondag 14 november 2021 gepubliceerde special kijken we naar de gevolgen van de opwarming van de aarde, maar ook naar oplossingen.

In deze op zondag 10 oktober 2021 verschenen special treft u onder meer een overzicht aan van honderd invloedrijke films. Filmrecensent Pauline Kleijer beschrijft de liefde van de 100-jarige Volkskrant voor de cinema en stelt vast: ‘Zelfs de filmgekke Volkskrantlezer is het nooit helemaal met de filmredactie eens.’

Deze op zondag 3 oktober 2021 verschenen speciale Editie biedt onder meer een overzicht van honderd schitterende muziekalbums. U kunt verder een aantal verhalen uit de boeiende wereld van de klassieke muziek teruglezen en we scheren even langs de jazz. Voor het overige is het in deze special pop wat de klok slaat.

In deze op zondag 26 september 2021 verschenen speciale Editie treft u een overzicht aan van honderd magistrale boeken. U kunt interviews teruglezen met auteurs als Kazuo Ishiguro, A.F.Th. van der Heijden en Connie Palmen. Bert Wagendorp schrijft in deze special over de liefde van de 100-jarige Volkskrant voor het boek.

In deze op zondag 15 augustus 2021 verschenen special onderzoekt Volkskrant-redacteur en historicus Sander van Walsum hoe de 100-jarige Volkskrant in de eerste eeuw van haar bestaan berichtte over historische gebeurtenissen. Zijn conclusie: ‘De krant moet bescheiden zijn: morgen weten we meer dan vandaag.’

Het grootste deel van haar 100-jarige leven was de Volkskrant louter verkrijgbaar op papier, maar de krant van vandaag is zoveel meer dan dat. Deze op zondag 4 juli 2021 verschenen special toont in 25 eigentijds gepresenteerde artikelen het ruime aanbod van nieuwe journalistieke vertelvormen.

Op Tweede Pinksterdag, 24 mei 2021, brachten we een special uit met artikelen over hoe je milieubewuster kunt leven én dat betaalbaar kunt houden. Met onder meer vijf lessen uit de klimaatpsychologie die helpen bij het vinden van een groenere levensstijl. En met duurzame adviezen over van alles, van auto’s tot zonnepanelen.

Thuiswerken is een blijvertje, dat lijkt zeker. Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei 2021, verscheen een speciale Editie over de vraag hoe u uw werk slimmer kunt inrichten. Een special vol praktische tips en adviezen, interessant voor zowel de uitgebluste thuiswerker als voor de creatieveling die echt geen oppepper behoeft.

Veel Nederlanders snakken elk jaar opnieuw naar de lente. In deze op Tweede Paasdag, 5 april 2021, verschenen special leest u waar u de mooiste (voorjaars)wandelingen maakt in Nederland, hoe u een eco-tuin aanlegt, bijdraagt aan het redden van de bijenpopulatie, van uw balkon een insectenparadijs maakt, en nog veel meer.

In deze op zondag 14 maart aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 verschenen special kunt u interviews teruglezen met vrijwel alle lijsttrekkers, van Mark Rutte tot Thierry Baudet. Verder vindt u er onder meer analyses van partijprogramma’s en verhalen over de opkomst van Volt, JA21 en Bij1.

Onderscheid maken op grond van huidskleur, afkomst of etnische achtergrond is in Nederland verboden. Toch maken burgers, bedrijven en zelfs de overheid zich er schuldig aan. Waarom is het debat daarover zo lastig? In een op zondag 7 februari 2021 verschenen special over racisme in Nederland staan we stil bij die vraag.

Op zondag 24 januari 2021 verscheen een special over de turbulente machtsoverdracht in de Verenigde Staten, een natie die verscheurd dreigt te raken door complottheorieën. Aan Joe Biden, Amerika’s 46ste president, de taak om de wonden in zijn diep verdeelde land te helen. Hoe onmogelijk is die opdracht?

Samenstelling & Eindredactie speciale digitale Edities: Gwendolyn Bolderink, Hans-Maarten Dagelet, John Wanders | Vormgeving & Illustraties: Hannah Damstra, Iris Frankhuizen, Vincent van Petten, Tijmen Snelderwaard | Foto’s: Freek van den Bergh, Marcel van den Bergh, Simon Lenskens, Sebastien Van Malleghem, Sabine Van Wechem, AFP, ANP, AP, EPA, Hollandse Hoogte, K2 Filmstill, Nationaal Archief, Reuters