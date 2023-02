‘Turkije was beter voorbereid dan in 1999, maar toch zullen vragen volgen over hoe de schade zo groot kan zijn’

Overal puinresten, ook in Nurdagi, een stad in het zuiden van Turkije. Beeld AP

Dag Rob. Je kunt een aardbeving nooit met zekerheid voorspellen, maar vanwege de breuklijnen die er lopen is een aardbeving ook nooit een complete verrassing. Hoe gaan Turken met dat risico om?

‘Bij iedereen is er een zeker besef van het gevaar, helemaal sinds de aardbeving in Izmit in 1999, waarbij bijna 18 duizend doden vielen. Voor die tijd had Turkije lang geen grote aardbeving gehad, dus het land was niet goed voorbereid. De aardbeving bij Izmit heeft de boel wakker geschud.

‘Het bleek dat er corruptie was, waardoor regels niet werden nageleefd. 6.200 mensen zijn vervolgd voor hun rol. En er is daarna een nieuwe aardbevingswet gekomen. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan meer eisen, een deel van de oude gebouwen is vervangen. Turkije was beter voorbereid dan in 1999.

‘Maar ook de nieuwe wet is misbruikt, misschien wel op grote schaal. Er gaan verhalen dat sommige wijken als aardbevingsbestendig zijn aangemerkt die dat niet echt waren, zodat projectontwikkelaars oude gebouwen konden slopen en nieuwe konden neerzetten.

‘Mensen beseffen wat het gevaar is. Veel mensen in Istanbul hebben een aardbevingstas klaar staan. Die kun je gewoon zo kopen in de winkel. Daar zit dan voedsel in, water, een zaklamp, enzovoort. Maar natuurlijk kun je je nooit helemaal indekken.

‘In Istanbul is nu niks gebeurd, maar ook hier komen breuklijnen bijeen. Er wonen 17 miljoen mensen. Dus het idee leeft wel sterk dat de ramp niet te overzien is als hier een aardbeving plaatsvindt.’

Reddingswerkers halen iemand onder het puin vandaan in Diyarbakir, Turkije. Beeld AFP

Zie je vanuit niet-getroffen delen ook hulp op gang komen naar de geraakte gebieden?

‘Turkije heeft z’n openbare diensten redelijk op orde, dat moet je het land nageven. Toch zie je ook wel particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld van rockzanger Haluk Levent, die bekend werd in de jaren negentig. Hij heeft een aantal jaren geleden een ngo opgericht voor armen en hulpbehoevenden. Hij wil vrachtwagens en containers met hulpgoederen naar het getroffen gebied sturen.

‘Sommige mensen geven liever aan zijn organisatie dan aan de regering, omdat ze die toch minder vertrouwen. Bekende Turken, zoals voetballers, zetten zich ook in voor de organisatie van Levent.

‘Of particulieren daadwerkelijk zelf naar het rampgebied gaan weet ik niet. Dat is gezien de logistiek heel lastig, ook met de sneeuw die wegen onbegaanbaar maakt.

Mensen vertrouwen iemand als Haluk Levent dus meer dan de regering. Hoor je nu ook al kritische geluiden?

‘Die zijn er hier en daar wel en het is interessant om te volgen hoe die uitpakken richting de verkiezingen. In mei gaan de Turken naar de stembus voor de parlement- en presidentsverkiezingen. Er is nu een gevoel van verbroedering, vanwege wat er gebeurd is. President Erdogan verschijnt op tv en spreekt de natie toe. Dat is gunstig is voor de zittende regering.

‘Maar in tweede instantie kan de vraag gaan leven: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom is er niet gezorgd dat de gebouwen veiliger waren? Waarom zijn de voorschriften niet nageleefd? Of dat inderdaad gaat gebeuren is nu speculatie, maar dat soort verhalen van bouwers kunnen best naar buiten komen. Vooralsnog is iedereen vooral met de ramp bezig.’

Turkije heeft strengere bouwschriften dan voorheen, maar de schade is toch weer enorm. Heeft dat ook te maken met de locatie van aardbeving?

‘Het epicentrum lag bij Gaziantep in het zuiden. Dat is een stad die in tientallen jaren enorm is gegroeid, als onderdeel van de verstedelijking in Turkije. Er zijn nu bijna twee miljoen inwoners. Dat betekent dus ook dat er in korte tijd veel is gebouwd. Je kunt vermoeden dat dat niet altijd volgens de regels is gegaan.

‘Bovendien ligt de stad niet ver van de grens met Syrië. Turkije heeft vier miljoen vluchtelingen vanuit Syrië. Niet iedereen bevindt zich meer in Zuid-Turkije, maar een groot deel nog wel. Ook al die mensen moesten gehuisvest worden.’

Een Syrisch kind heeft de aardbeving niet overleefd. Beeld AFP

Ook Syrië is zwaar getroffen. Hoe staat het daar met de hulpverlening?

‘Daar is lastiger een beeld van te krijgen. Syrië is sowieso slechter voorbereid op een aardbeving omdat alleen het noorden van het land er gevoeliger voor is. Het land is armer dan Turkije en dan is er ook nog elf jaar oorlog overheen gekomen.

‘Bovendien heb je in het rampgebied te maken met vier verschillende machthebbers. Er zijn delen in handen van de regering van president Assad. Een deel is in handen van rebellengroeperingen, het Turkse leger heeft de zeggenschap over een deel en dan is er in het noordwesten nog een klein stukje waar de Koerden de macht hebben. Dat maakt de hulp daar lastiger te coördineren dan in Turkije.’