Zwaartekrachtgolven zijn inmiddels al oud nieuws

Ik moest onwillekeurig even aan Neil Armstrong en Edmund Hillary denken bij de lauwe reacties vorige week op de vondst van de derde zwaartekrachtgolf met de immense LIGO-spiegeldetectoren in de VS. Op 4 januari om bijna kwart over 10 trilden daar de spiegels door een passerende rimpeling in de ruimte zelf. Veroorzaakt, was de analyse, door twee zware zwarte gaten die ooit elkaar opslokten, zo'n 3 miljard lichtjaar verderop. Dat gaf zo'n reusachtige klap dat de kringen in de ruimtetijdvijver tot hier voelbaar waren.



Prachtig wetenschapsnieuws dat echter nauwelijks de media haalde. De meeste kranten hielden het bij een bericht op de website, als ze het al berichtten. De journaals waren in geen velden of wegen te bespeuren.