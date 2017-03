Zoon die moeder (99) hielp sterven, moet opnieuw voor de rechter verschijnen

Discussie over voltooid leven In de discussie over voltooid leven is de keuze voor de dood een puur individualistische. Terwijl volgens psycholoog en filosoof Kees Kraaijeveld de belangrijkste vraag zou moeten zijn: hoe hoog is de relationele waarde van het leven?

Hulp bij zelfdoding en het toepassen van euthanasie door een niet-arts kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden straffeloos zijn, aldus de Hoge Raad. Het hof in Den Bosch moet bekijken of Heringa zich terecht op zo'n uitzonderlijke situatie beroept.



In het arrest stelt de Hoge Raad dat het gerechtshof in Arnhem 'het beroep van Heringa op zo'n uitzonderlijke noodtoestand hier veel te gemakkelijk heeft gehonoreerd'.



De advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad eerder de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem in stand te laten. Dat hof oordeelde dat Heringa niet strafbaar zou moeten zijn voor de hulp aan zijn hoogbejaarde moeder in 2008. Heringa werd daarvoor destijds aangeklaagd.

De rechtbank vond hem schuldig, maar legde geen straf op. In hoger beroep werd hij vorig jaar helemaal vrijgesproken.