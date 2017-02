Zeven 'zusjes van de aarde' ontdekt op nog geen 40 lichtjaar afstand

Lees ook Wat zegt deze ontdekking, hoe komen we erachter wat zich op die planeten afspeelt en, bovenal, Kunnen we erheen? Lees het hier.

Dit planetenstelsel biedt astronomen nu de beste kansen om te zoeken naar sporen van buitenaards leven, en daarmee antwoord te vinden op een van de grootste vragen uit de wetenschap: zijn we alleen in het heelal, of komt leven elders in de kosmos ook voor?



De ontdekking, deze week gepubliceerd in Nature, maakt duidelijk dat het in het heelal echt wemelt van de broertjes en zusjes van de aarde. De meeste daarvan staan veel te ver weg voor gedetailleerd vervolgonderzoek, maar de zeven nieuw ontdekte planeten liggen bij wijze van spreken om de hoek.



De ster waar ze omheen draaien is tien keer zo klein als de zon, en veel koeler. Michaël Gillon en zijn collega's van de Universiteit van Luik ontdekten vorig jaar al drie planeten vlakbij de dwergster, met de kleine Belgische TRAPPIST-telescoop (Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope) in Chili. Gezien vanaf de aarde bewegen de planeten eens per omloop voor de ster langs. Tijdens zo'n planeetovergang onderscheppen ze een piepklein beetje sterlicht, en dat dipje kunnen gevoelige telescopen waarnemen.