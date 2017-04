Zes dingen die u moet weten over Bill Nye, 'The Science Guy'

1. Meesteruitlegger en aanjager van de march for science

Acteur Bill Nye (1955) is voor veel Amerikanen hét gezicht van de wetenschap. Als 'The Science Guy' is hij een onvermoeibare uitlegger van spannende wetenschap. Hij manifesteert zich ook als een scherp debater tegen pseudowetenschap. Pas nog waste hij in video's medewerkers van president Trump de oren over klimaatkul die ze verkondigden. Nye is een van de aanjagers van de March for Science, vandaag in Washington (en elders in de wereld).