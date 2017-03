Zeldzame vondst: 13.000 jaar oud bos verstopt onder veen

Oude meester

Eerst was er alleen zand te zien, later kwam er een pikzwart laagje van een paar centimeter dik tevoorschijn Jos Bazelmans, archeoloog bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Bazelmans kent het landgoed op zijn duimpje. Hij is hardloper, en rent er twee keer per week. Toen de eigenaar besloot wat nieuwe natuur te creëren en de graafmachines aan de slag gingen, hield hij de boel goed in de gaten. Want graafwerkzaamheden maken diepe aardlagen zichtbaar, en diepe aardlagen zijn de schatkamers van de archeoloog. 'Eerst was er alleen zand te zien, later kwam er een pikzwart laagje van een paar centimeter dik tevoorschijn', zegt Bazelmans. Hij herkende het als de laag van Usselo, die ook elders in Nederland te vinden is en het einde van het Allerød markeert: een korte, warme periode aan het einde van de laatste ijstijd. Voor hem was dat het moment om ook de geologen in te seinen die zich met Nederland bezig houden.



Op een warme zomerdag in 2016 vonden de mannen de bomen in deze Usselo-laag. 'Toen ik naar huis ging voelde ik me als een kunsthistoricus die op een rommelmarkt tegen een schilderij van een oude meester aan was gelopen', zegt Bazelmans.