Wij zijn helemaal geen tolerant volk, zegt deze historicus: 'Wij haalden onze neus op voor de VS'

Op de veronderstelde 'tolerantie tegenover het onbekende' waarmee we ooit behept zouden zijn geweest, is echter heel veel af te dingen, betoogt historicus Jesper Verhoef (30) in het proefschrift Opzien tegen modernisering, dat hij vrijdag in Utrecht verdedigt. Net als nu waren Nederlanders in de vorige eeuw beducht voor verlies van hun nationale identiteit in een groter wordende wereld. En net als nu vervulde het vreemde ons met huiver. Zij het dat het vreemde destijds niet met de islam of met een ideologie in verband werd gebracht, maar met de Verenigde Staten, het land waarvan werd gezegd dat het door een 'commercieel ras' werd bewoond. Amerikanisering was geen verlokking maar een schrikbeeld. En nooit hebben we ons helemaal willen losmaken van de vooroordelen over de Amerikanen.