Wie zijn toch die apostelen op Trumps Laatste Avondmaal?

Blanke mannen achter de president

Trump ondertekent een wet. © AFP Bij driekwart van de plechtigheden was er helemaal geen Afro-Amerikaan te bekennen

De beelden hebben wel iets weg van het Laatste Avondmaal. In het midden de messias, onverstoorbaar en plechtig, die zijn handtekening zet onder een stuk papier. Waarna de ondertekenaar het document omhoog houdt en toont aan het publiek: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.



Maar wie zijn eigenlijk de apostelen? Want ook dat hoort bij de iconografie: achter de messias staat meestal een soort erehaag van toeschouwers die goedkeurend toekijken. Dit zijn de mensen die het met het document in kwestie eens zijn. Politici en kabinetsleden; adviseurs, lobbyisten. Of soms burgers of arbeiders die baat bij de ondertekening zullen hebben.



Toen ik eens opmerkte dat er bij zo’n plechtigheid rondom Trump alleen witte mannen stonden, kreeg ik op sociale media op mijn kop: vind je het gek, het waren bij die gelegenheid mijnwerkers. (Je kunt tegenwerpen dat er ook zwarte mijnwerkers zijn en dat mijnwerkers ook vrouwen hebben, maar vooruit.)



Sindsdien ben ik erop gaan letten. De recente ondertekening van de nieuwe energiewet? 21 blanke mannen, en één blanke vrouw, hadden zich rond de messias vergaard. De ondertekening van een arbeidswet in Wisconsin? Elf mannen en drie vrouwen, tel ik op de foto, met onder de mannen één persoon die ze in Amerika waarschijnlijk zwart noemen (wij zien gewoon een Indiër).



Weet je wat, we bekijken het eens wat systematischer. Foto’s van 25 recente ondertekeningen, zocht ik via de zoekmasjien bij elkaar; dat lijkt me wel een aardige steekproef. Trumps kabinetsleden denk ik zoveel mogelijk weg. En dan turven maar.



En ja hoor. Liefst 240 witte, meestal oudere heren, tel ik op de foto’s. Vier keer zoveel als er vrouwen zijn. Zelfs die keer toen Trump eens wat kinderen over de vloer had… ja hoor, vier jongens en twee meisjes.



Maar dat is nog niks vergeleken bij… Tja, waar is zwart Amerika eigenlijk gebleven?



Bij driekwart van de plechtigheden was er helemaal geen Afro-Amerikaan te bekennen. Bij slechts twee plechtigheden was er meer dan één zwarte aanwezig – maar in één geval moest dat ook wel: Trump ondertekende toen een (overigens omstreden) wet over de rechten van zwarte scholen. Als je die ondertekening wegdenkt, kom je uit op slechts zeven Afro-Amerikanen (en zes licht getinte latino’s of native Americans). Tegenover 300 blanke apostelen.



Achter ieder groot man staat een sterke vrouw, maar achter Trump staan toch echt alleen maar witte, grijze mannen. En hier en daar een witte vrouw. Of hebben ze de zwarten soms weggeshopt?