Wereldwijd kwart miljoen minder proefdieren nodig dankzij Nederlandse richtlijnen

De nieuwe richtlijnen passen bij het streven van staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam om Nederland in 2025 'koploper' te maken in het gebruik van dierproefalternatieven. Tegen die tijd moeten alle veiligheidstests op dieren in principe zijn vervangen door alternatieven. Nu worden alleen al in Nederland nog jaarlijks zo'n 130 duizend dieren gebruikt om de veiligheid van geneesmiddelen, vaccins en andere chemicaliën te controleren.



Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) herschreef, in samenwerking met onder andere het RIVM en de Hogeschool Utrecht, de richtlijnen na zogeheten backward validation-studies. In dit soort studies kijken wetenschappers naar de resultaten van dierproeven in het verleden en vragen zich af 'hoe nuttig was die test nu echt'?