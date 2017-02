Weerstand tegen euthanasie bij vergevorderde dementie groeit

Over de schriftelijke wilsverklaring bij dementerenden speelt in Nederland al jaren een heftige discussie. Artsen zijn vaak alleen bereid tot euthanasie als een patiënt nog zelf kan zeggen dat hij dood wil. Bovendien was lange tijd onduidelijk wat de regels precies waren.



In 2015 kwam er een verduidelijking op de Euthanasiewet door het ministerie van Volksgezondheid: euthanasie bij dementie op basis van een wilsverklaring mag ook zonder dat de patiënt zijn verzoek nog kan overbrengen. Wél moet duidelijk zijn dat de patiënt ondraaglijk lijdt, bijvoorbeeld door pijn, angst, agressie of onrust.



En precies daar wringt de schoen. Wanneer is het lijden dusdanig ondraaglijk dat dood een betere optie is dan leven? Een bijzonder lastige afweging, waar veel artsen zich schijnbaar liever niet aan wagen.