We leven toch misschien niet in het saaiste heelal dat je kunt bedenken

Vroege vs. huidige uitzetting

De gevonden snelheid wijkt wezenlijk af van wat eerder is gemeten met andere methodes

De grootste verrassing in de metingen is echter dat de gevonden snelheid wezenlijk afwijkt van wat eerder is gemeten met andere methodes. Daarbij werd met de WMAP en Planck-kunstmanen gekeken naar effecten in de zogeheten kosmische achtergrondstraling, het vage nagloeien van de oerknal aan de sterrenhemel. De uitdijing die daaruit komt, is lager dan de nieuwe metingen. Eerder werden zulke afwijkingen ook al gezien in studies met variabele sterren, de zogeheten Cepheiden, maar die waren nog minder precies.



Volgens Koopmans betekent de nieuwe meting dat er een echt verschil bestaat tussen de vroege uitzetting van het heelal en die in latere tijden. 'Het bestaat eigenlijk niet dat we nog ergens een systematische fout maken', zegt hij. De research verschijnt donderdag in vijf artikelen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.