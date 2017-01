Wat is het verschil tussen 'met name' en 'vooral'?

Wie?

Reinen Dercksen.



Wanneer?

'Elke dag wel tien keer'; het voorbeeld komt uit de krant van 23 december.



Wat is het probleem?

Derksen: 'Het gebruik van 'met name' is hier potsierlijk. Uit hoeveel partijen bestaat het Congres? Afgezien van twee onafhankelijke senatoren in de Senaat enkel uit Republikeinen en Democraten.'Met name' legt een te zware en overbodige nadruk op neutrale informatie. Met name journalisten hebben last van deze irritante gewoonte.'