Vraag voor het eindexamen: haalt Noord-Koreaanse kernkop Tokio? Ja

Vorige week was filosoof en schrijver Bas Haring in deze krant enthousiast over het VWO-eindexamen natuurkunde. Er was een vraag over een verre ster, Sirius-B, die de kandidaten zich bij hun rekenwerk als een reusachtig atoom moesten voorstellen. 'Zoiets kun je niet uit je hoofd leren, je moet kennis toepassen', zei Haring, die ooit een 10 voor natuurkunde op zijn lijst had.



Ik dacht onwillekeurig even aan de Leidse filosoof toen Noord-Korea afgelopen zondag opnieuw een lange-afstandsraket afvuurde. Die Pukguksong-2 kwam 560 kilometer hoog en legde zo'n 500 kilometer af voor hij in de Japanse Zee stortte.