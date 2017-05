Volgens de wetenschap hadden er ten minste twee Rolling Stones dood moeten zijn

Vergeleken bij de Stones (Jagger is 73, Richards 73, Wood 69, Watts 75) is iedereen jong en dus is een nieuwe wereldtournee al bij voorbaat een wonder. Maar of dat een medisch wonder is, valt te bezien.



In 2012, ik kreeg de studie aangereikt door een vriendelijke collega, publiceerde een groep Britse epidemiologen een gedegen analyse van de sterfelijkheid van rock- en pop-musici. Een zogeheten cohortstudie van 1.489 artiesten over de periode 1954-2006 in British Medical Journal liet interessante patronen zien.



Popartiest blijkt een levensgevaarlijk beroep, maar vooral in de VS. Daar wordt er al jong bovengemiddeld op los gestorven. Een kwarteeuw na aanvang van de roem is nog 85 procent van de artiesten in leven; van hun doodsnee publiek bijna 95 procent. Een kwestie van onmatig leven.

Popartiest blijkt een levensgevaarlijk beroep, maar vooral in de VS. Daar wordt er al jong bovengemiddeld op los gestorven